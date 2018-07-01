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Вооруженные силы должны быть готовы к  любому сценарию - Пашинян


Вооруженные силы Армении должны быть готовы к  любому сценарию развития событий. Так  сказал премьер-министр РА  Никол Пашинян, комментируя скопление живой силы  и военной  техники Азербайджана и запланированного им проведения  широкомасштабных военных учений.

«Намечаются военные учения. Думаю, что Вооруженные силы Армении должны быть готовы к  любому сценарию развития событий, и это — мой приказ Вооруженным силам», - как передает Арменпресс, сказал Пашинян.

В течение  прошедшей недели на линии соприкосновения  Армении и Азербайджана  вновь наблюдалось передвижение живой силы  и военной  техники Азербайджана, а  в  восточном направлении — инженерной  техники по обнаружению мин. Помимо этого, Азербайджан  анонсировал проведение 2-6 июля широкомасштабных военных учений с вовлечением в них 20 тысяч военнослужащих.

 




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