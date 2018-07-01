Вооруженные силы должны быть готовы к  любому сценарию - Пашинян

Вооруженные силы Армении должны быть готовы к любому сценарию развития событий. Так сказал премьер-министр РА Никол Пашинян, комментируя скопление живой силы и военной техники Азербайджана и запланированного им проведения широкомасштабных военных учений.

«Намечаются военные учения. Думаю, что Вооруженные силы Армении должны быть готовы к любому сценарию развития событий, и это — мой приказ Вооруженным силам», - как передает Арменпресс, сказал Пашинян.

В течение прошедшей недели на линии соприкосновения Армении и Азербайджана вновь наблюдалось передвижение живой силы и военной техники Азербайджана, а в восточном направлении — инженерной техники по обнаружению мин. Помимо этого, Азербайджан анонсировал проведение 2-6 июля широкомасштабных военных учений с вовлечением в них 20 тысяч военнослужащих.