Премьер - инвалидам войны: целеустремленность человека расширяет границы возможного

Премьер-министр РА Никол Пашинян посетил Реабилитационный центр защитника Родины, расположенным в 1-м ереванском больничном комплексе «Гераци» ЕГМУ. Центр был создан на средства благотворителей и отдельных лиц.

В сопровождении ректора ЕГМУ Армена Мурадяна премьер осмотрел РЦ, ознакомился с условиями содержания, с дальнейшими планами развития. Ректор Мурадян отметил, что РЦ действует как цельный восстановительный комплекс, где помимо здоровья решаются проблемы социального интегрирования, образования и работы инвалидов войны.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, премьер побеседовал с получающими здесь лечение защитниками родины, призвав их проявить в процессе лечения такую же волю, и вместе со специалистами центра сделать все для скорейшего выздоровления, ради исполнения поставленных перед собой далекоидущих целей.

«Целеустремленность человека расширяет границы возможного. Хочу поздравить вас и членов ваших семей с тем, как достойно вы ведете себя в этой ситуации. Я прошу у вас прощения, что родина оказалась не в состоянии надлежащим образом обеспечить то, что должна была обеспечить. Мы должны сообща обозначить все проблемы, назвать приоритеты и решать проблемы по принципу: родина должна любить своего гражданина, а гражданин — родину», - сказал премьер.

Глава исполнительной власти подчеркнул, что РЦ и инвалиды войны постоянно будут в центре внимания правительства. Он призвал их делиться с министерством обороны со всеми проблемами в ВС.

Реабилитационный центр защитника Родины оснащен современным оборудованием, достаточным для полноценного лечения. Среди прочих, самых современных установок, РЦ оснащен аппаратом для восстановления навыков ходьбы и равновесия Zero-G – единственным в регионе.

В настоящее время в РЦ лечатся военнослужащие, получившие тяжелые ранения в разные годы – в том числе во время Апрельской войны.