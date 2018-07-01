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Премьер - инвалидам войны: целеустремленность человека расширяет границы возможного


Премьер-министр РА  Никол Пашинян посетил Реабилитационный центр защитника Родины, расположенным в 1-м ереванском больничном комплексе «Гераци» ЕГМУ.  Центр был создан на средства благотворителей и отдельных лиц.  

В сопровождении ректора ЕГМУ  Армена Мурадяна премьер осмотрел РЦ, ознакомился с условиями содержания, с дальнейшими планами развития. Ректор Мурадян отметил, что РЦ  действует как цельный восстановительный комплекс, где помимо здоровья решаются проблемы социального интегрирования, образования и работы  инвалидов войны.    

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА, премьер побеседовал с получающими здесь лечение  защитниками родины, призвав их проявить в процессе  лечения  такую же волю, и вместе  со специалистами центра сделать все  для  скорейшего выздоровления, ради исполнения  поставленных перед собой далекоидущих целей.     

«Целеустремленность человека расширяет границы возможного. Хочу  поздравить вас и членов ваших семей с тем, как достойно вы ведете  себя  в  этой  ситуации. Я прошу  у  вас прощения, что родина оказалась не  в  состоянии надлежащим образом обеспечить то, что должна была обеспечить. Мы  должны  сообща обозначить все  проблемы, назвать приоритеты и решать проблемы по принципу: родина должна любить своего гражданина, а гражданин — родину», - сказал премьер.   

Глава исполнительной  власти подчеркнул, что РЦ и инвалиды войны постоянно будут в  центре  внимания  правительства. Он призвал их делиться с министерством обороны  со всеми проблемами в ВС.

Реабилитационный центр защитника Родины оснащен современным оборудованием, достаточным для  полноценного лечения.  Среди прочих, самых современных установок,  РЦ  оснащен аппаратом для восстановления  навыков  ходьбы  и равновесия Zero-G – единственным в регионе.

В  настоящее время в  РЦ  лечатся  военнослужащие, получившие тяжелые  ранения в разные годы – в том числе  во время Апрельской войны.




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