Пашинян поделился подробностями встречи с семьями полицейских, погибших при захвате полка ППС

Члены семей полицейских, погибших при захвате полка ППС, выразили озабоченность, связанную с правосудием. Так сказал премьер-министр РА Никол Пашинян, рассказывая о встрече с семьями полицейских.

«Есть у них обеспокоенность, восторжествует ли справедливость, или будет политический процесс и политические решения. Естественно, с нашей стороны были заверения в том, справедливость победит», - как передает Арменпресс, сказал премьер.

Пашинян хочет верить, что и суды, и другие вовлеченные в процесс субъекты делают все правильно и в рамках своих правомочий – с целью защиты законности.