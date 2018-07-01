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Пашинян поделился подробностями встречи с семьями полицейских, погибших при захвате полка ППС


Члены  семей полицейских, погибших при захвате полка ППС, выразили озабоченность, связанную с правосудием. Так  сказал премьер-министр РА  Никол Пашинян, рассказывая о встрече  с семьями полицейских.

«Есть у них обеспокоенность, восторжествует ли справедливость, или будет политический процесс и политические  решения. Естественно, с нашей стороны были заверения  в  том, справедливость победит», - как  передает Арменпресс, сказал премьер.

Пашинян хочет верить, что и суды, и другие вовлеченные в  процесс субъекты делают все  правильно и в рамках своих правомочий – с целью защиты  законности.

 

 

 

 




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