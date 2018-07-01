Формат участия  ГД  в  парламентских выборах обсуждается - Пашинян

Формат участия партии «Гражданский договор» в парламентских выборах в настоящее время обсуждается. Как передает Арменпресс, так заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в беседе с журналистами.

«В настоящее время идут обсуждения формата участия партии «Гражданский договор» в парламентских выборах — и внутри партии, и с другими силами», – сказал Пашинян.

На вопрос, о каких силах идет речь, премьер ответил, что пока идут обсуждения с блоком «Елк».

Относительно сроков проведения внеочередных парламентских выборов Пашинян сказал, что выборы состоятся в течение одного года. «Конкретная дата связана с политической ситуацией, а также с определенными техническими вопросами», - сказал премьер-министр.