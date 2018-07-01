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Формат участия  ГД  в  парламентских выборах обсуждается - Пашинян


Формат участия  партии «Гражданский договор» в  парламентских выборах в  настоящее время обсуждается. Как  передает Арменпресс, так  заявил премьер-министр РА  Никол Пашинян в беседе с журналистами.

«В настоящее время идут обсуждения формата участия  партии «Гражданский договор» в  парламентских выборах — и внутри партии, и с другими силами», – сказал  Пашинян.

На вопрос, о каких силах идет речь, премьер ответил, что пока идут обсуждения  с  блоком «Елк».

Относительно сроков  проведения  внеочередных парламентских выборов Пашинян сказал, что выборы  состоятся в  течение  одного года. «Конкретная дата связана с политической ситуацией, а также с  определенными техническими вопросами», - сказал премьер-министр.




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