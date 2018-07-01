Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июль

Дальнейшие  решения относительно золотоносного рудника Амулсар должны  основываться на неопровержимых фактах - Никол Пашинян


Дальнейшие  решения относительно золотоносного рудника Амулсар должны  основываться на неопровержимых фактах. Как  передает Арменпресс, так  заявил премьер-министр РА  Никол Пашинян в беседе с журналистами.

«Как прежде, так  и теперь вариант один: дальнейшие  решения относительно   Амулсара должны  основываться на неопровержимых фактах, и на  пути набора  таких фактов мы  значительно продвинулись вперед, и окончательное заключение  непременно последует. 

На вопрос, может ли компания Lydian Armenia решить вопрос в  судебном порядке – поскольку она несет и финансовые  убытки, Пашинян ответил, что такое  решение – дело каждого.

Участники акции протеста  уже 10 дней перекрывают дорогу  к  Амулсару. Они требуют прекращения  эксплуатации рудника, поскольку считают, что его разработка вредна для жизни и здоровья человека. 

Однако компания  Lydian Armenia отмечает, что все риски доведены  до минимума. По словам исполнительного директора компании Айка Алояна, из-за акций  протеста  компания ежедневно теряет 500 тысяч долларов. 500 рабочих из ближайших общин лишаются основного источника существования, а страсти разгораются. Компания обратилась в правительство и во все  надлежащие  органы в  ожидании конкретных действий.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации