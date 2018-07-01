Дальнейшие  решения относительно золотоносного рудника Амулсар должны  основываться на неопровержимых фактах - Никол Пашинян

Дальнейшие решения относительно золотоносного рудника Амулсар должны основываться на неопровержимых фактах. Как передает Арменпресс, так заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в беседе с журналистами.

«Как прежде, так и теперь вариант один: дальнейшие решения относительно Амулсара должны основываться на неопровержимых фактах, и на пути набора таких фактов мы значительно продвинулись вперед, и окончательное заключение непременно последует.

На вопрос, может ли компания Lydian Armenia решить вопрос в судебном порядке – поскольку она несет и финансовые убытки, Пашинян ответил, что такое решение – дело каждого.

Участники акции протеста уже 10 дней перекрывают дорогу к Амулсару. Они требуют прекращения эксплуатации рудника, поскольку считают, что его разработка вредна для жизни и здоровья человека.

Однако компания Lydian Armenia отмечает, что все риски доведены до минимума. По словам исполнительного директора компании Айка Алояна, из-за акций протеста компания ежедневно теряет 500 тысяч долларов. 500 рабочих из ближайших общин лишаются основного источника существования, а страсти разгораются. Компания обратилась в правительство и во все надлежащие органы в ожидании конкретных действий.