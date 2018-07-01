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Важнейшей задачей Прокуратуры  РА  должно стать обеспечение законности — Никол Пашинян


Важнейшее требование  граждан Армении — это требование  справедливости, в реализации которой  велика роль прокуратуры.

Как  передает Арменпресс, в своем поздравительном выступлении на  торжественном мероприятии к  100-летию Прокуратуры  РА премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил: как для  всех государственных органов, так и для  прокуратуры открыта  новая страница, и она предоставляет прокуратуре большие  возможности.

«Стержневым принципом этой  страницы является то, что в Армении виновные  должны нести ответственность, и эта  ответственность должна  быть соразмерной, правомерной и справедливой. Невиновные вообще  не  должны  подвергаться какому-либо преследованию, права всех сторон судебного процесса должны быть защищены, и это — одна из важнейших функций прокуратуры», - сказал премьер.

По словам Пашиняна,  важнейшее требование  граждан Армении — это требование  справедливости, в реализации которой  велика роль прокуратуры.

«Прокуратура — самый главный перекресток  на  пути обеспечения  справедливости, и весьма  важно, чтобы  светофор на  этом перекрестке работал исправно – в  соответствии с законом и правом», - сказал Пашинян. 

Для  этого, по словам Пашиняна, важнейшей  задачей Прокуратуры  РА  должно стать обеспечение законности.

«Законность не  должна оглядываться на то, кем является объект ее внимания — представитель власти или оппозиционер, действующий  чиновник  или бывший. Это  отношение и политика  не должны быть обусловлены каким-либо подтекстом», - подчеркнул  Никол Пашинян.

Премьер подчеркнул важность прокуратуры  и в борьбе  с коррупцией, где  также не должно иметь значения, кто совершил преступление.

Премьер посчитал важной функцией прокуратуры  и защиту интересов  государства, он выразил надежду на то, что прокуратура Армении займет принципиальную позицию и развернет принципиальную деятельность по защите государственных интересов.

Никол Пашинян отметил также, что за свою 100-летнюю деятельность прокуратура  переживала весьма  сложные и неоднозначные периоды — 1930-ые годы, гонения против борцов за независимость Армении в советские годы, спорные эпизоды после  обретения  независимости. 




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