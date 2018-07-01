Важнейшей задачей Прокуратуры  РА  должно стать обеспечение законности — Никол Пашинян

Важнейшее требование граждан Армении — это требование справедливости, в реализации которой велика роль прокуратуры.

Как передает Арменпресс, в своем поздравительном выступлении на торжественном мероприятии к 100-летию Прокуратуры РА премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил: как для всех государственных органов, так и для прокуратуры открыта новая страница, и она предоставляет прокуратуре большие возможности.

«Стержневым принципом этой страницы является то, что в Армении виновные должны нести ответственность, и эта ответственность должна быть соразмерной, правомерной и справедливой. Невиновные вообще не должны подвергаться какому-либо преследованию, права всех сторон судебного процесса должны быть защищены, и это — одна из важнейших функций прокуратуры», - сказал премьер.

По словам Пашиняна, важнейшее требование граждан Армении — это требование справедливости, в реализации которой велика роль прокуратуры.

«Прокуратура — самый главный перекресток на пути обеспечения справедливости, и весьма важно, чтобы светофор на этом перекрестке работал исправно – в соответствии с законом и правом», - сказал Пашинян.

Для этого, по словам Пашиняна, важнейшей задачей Прокуратуры РА должно стать обеспечение законности.

«Законность не должна оглядываться на то, кем является объект ее внимания — представитель власти или оппозиционер, действующий чиновник или бывший. Это отношение и политика не должны быть обусловлены каким-либо подтекстом», - подчеркнул Никол Пашинян.

Премьер подчеркнул важность прокуратуры и в борьбе с коррупцией, где также не должно иметь значения, кто совершил преступление.

Премьер посчитал важной функцией прокуратуры и защиту интересов государства, он выразил надежду на то, что прокуратура Армении займет принципиальную позицию и развернет принципиальную деятельность по защите государственных интересов.

Никол Пашинян отметил также, что за свою 100-летнюю деятельность прокуратура переживала весьма сложные и неоднозначные периоды — 1930-ые годы, гонения против борцов за независимость Армении в советские годы, спорные эпизоды после обретения независимости.