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Генпрокурор не  собирается подавать в  отставку


Генпрокурор не  собирается подавать в  отставку.

Как  передает Арменпресс, в беседе с журналистами отметил генпрокурор Армении Артак  Давтян в ответ на  вопрос, не собирается ли он подать в отставку. «Нет, не собираюсь», - сказал он.

По его словам, недостатки бывают в  работе  каждого, и прокуратура нуждается в каждодневном совершенствовании и развитии своей деятельности.

Для  нас чрезвычайно важно вовремя замечать свои ошибки и упущения и своевременно предпринимать эффективные меры  по их исправлению», - сказал Давтян, добавив, что общественность обязательно увидит это, и это будет иметь постоянно.

Генпрокурор весьма воодушевлен твердой  готовностью и содействие  общественности страны. «Это очень важно. Результативность нашей работы во многом зависит от поддержки общества», - сказал Давтян.

 




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