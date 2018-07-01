Генпрокурор не собирается подавать в отставку.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами отметил генпрокурор Армении Артак Давтян в ответ на вопрос, не собирается ли он подать в отставку. «Нет, не собираюсь», - сказал он.

По его словам, недостатки бывают в работе каждого, и прокуратура нуждается в каждодневном совершенствовании и развитии своей деятельности.

Для нас чрезвычайно важно вовремя замечать свои ошибки и упущения и своевременно предпринимать эффективные меры по их исправлению», - сказал Давтян, добавив, что общественность обязательно увидит это, и это будет иметь постоянно.

Генпрокурор весьма воодушевлен твердой готовностью и содействие общественности страны. «Это очень важно. Результативность нашей работы во многом зависит от поддержки общества», - сказал Давтян.