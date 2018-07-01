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Оправданию ожиданий  общества иметь серьезнейшую правоохранительную систему  нет альтернативы - Артур Давтян


В  поле внимания  Генпрокуратуры  РА  приоритетом остается борьба  против  коррупции и наднациональной преступности, равно как и права человека, содействие  развитию демократических институтов.

Как  передает Арменпресс, в своем выступлении на  торжественном мероприятии к  100-летию Прокуратуры  РА отметил генпрокурор Армении Артак  Давтян. По его словам, сегодня  армянское общество четко выражает свои ожидания – иметь серьезнейшую, поддающуюся  современным и действенным реформам, руководствующуюся человекоцентристскими ценностями  правоохранительную систему, и  альтернативы этим ожиданиям нет.  

«Понимая общественное  значение выбранной нами специальности, мы  осознаем, что обязаны  двигаться вперед, решительно отвергая и прежний -  неприемлемый для  общества, образ действий, в то же  время опираясь на оставшиеся нам в наследство лучшие традиции и оставаясь достаточно гибкими относительно требований  нашего общества, живущего в век информации и стремительного взлета правосознания. Мы  гордимся теми прокурорами, которые восприимчивы к  этим сигналам и для  которых служение обществу  и закону, понятие «личная и профессиональная честь», преданность своему  делу, государственное мышление — не пустые  слова», - отметил Давтян.

Он отметил важность обладания доверием общества и бережное и ответственное  отношение к сохранению этого хрупкого ресурса, поскольку любой  промах может разрушить это доверие, нажитое годами, зачастую с большими трудностями.

Генпрокурор посчитал также необходимым обращать большое  внимание деятельности тех структур, которые воспитывают и обучают новое  поколение.

«Одним из наилучших результатов  нашей работы должно быть то, что любая  информация о преступлении, получившая широкий общественный резонанс, должны  быть изучена и  открыта  обществу, чтобы не оставалось никаких сомнений в  нашем профессионализме  и объективности. Посему мы еще шире  откроем наши двери перед обществом, перед средствами массовой  информации, делая  акцент на здоровое, гармоничное сотрудничество», - подчеркнул Давтян. 

По словам Давтяна, в результате  работы  Прокуратуры общество должно стать максимально терпимым друг к  другу, и нетерпимым – к чуждым, вредоносным и криминогенным явлениям.

«Я уверен результаты поступательно проводимых нами законодательных реформ позволят значительно повысить уровень доверия населения  к  прокуратуре, приблизят нас к  заветной  цели — чтобы любой живущий  в  нашей  стране человек жил и творил с осознанием безопасности, будучи уверенным, что никогда не  будет преследуем незаконно», - завершил Давтян

На мероприятии, посвященном 100-летнему  юбилею Прокуратуры, присутствовал и премьер-министр Армении Никол Пашинян.




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