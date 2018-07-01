Оправданию ожиданий  общества иметь серьезнейшую правоохранительную систему  нет альтернативы - Артур Давтян

В поле внимания Генпрокуратуры РА приоритетом остается борьба против коррупции и наднациональной преступности, равно как и права человека, содействие развитию демократических институтов.

Как передает Арменпресс, в своем выступлении на торжественном мероприятии к 100-летию Прокуратуры РА отметил генпрокурор Армении Артак Давтян. По его словам, сегодня армянское общество четко выражает свои ожидания – иметь серьезнейшую, поддающуюся современным и действенным реформам, руководствующуюся человекоцентристскими ценностями правоохранительную систему, и альтернативы этим ожиданиям нет.

«Понимая общественное значение выбранной нами специальности, мы осознаем, что обязаны двигаться вперед, решительно отвергая и прежний - неприемлемый для общества, образ действий, в то же время опираясь на оставшиеся нам в наследство лучшие традиции и оставаясь достаточно гибкими относительно требований нашего общества, живущего в век информации и стремительного взлета правосознания. Мы гордимся теми прокурорами, которые восприимчивы к этим сигналам и для которых служение обществу и закону, понятие «личная и профессиональная честь», преданность своему делу, государственное мышление — не пустые слова», - отметил Давтян.

Он отметил важность обладания доверием общества и бережное и ответственное отношение к сохранению этого хрупкого ресурса, поскольку любой промах может разрушить это доверие, нажитое годами, зачастую с большими трудностями.

Генпрокурор посчитал также необходимым обращать большое внимание деятельности тех структур, которые воспитывают и обучают новое поколение.

«Одним из наилучших результатов нашей работы должно быть то, что любая информация о преступлении, получившая широкий общественный резонанс, должны быть изучена и открыта обществу, чтобы не оставалось никаких сомнений в нашем профессионализме и объективности. Посему мы еще шире откроем наши двери перед обществом, перед средствами массовой информации, делая акцент на здоровое, гармоничное сотрудничество», - подчеркнул Давтян.

По словам Давтяна, в результате работы Прокуратуры общество должно стать максимально терпимым друг к другу, и нетерпимым – к чуждым, вредоносным и криминогенным явлениям.

«Я уверен результаты поступательно проводимых нами законодательных реформ позволят значительно повысить уровень доверия населения к прокуратуре, приблизят нас к заветной цели — чтобы любой живущий в нашей стране человек жил и творил с осознанием безопасности, будучи уверенным, что никогда не будет преследуем незаконно», - завершил Давтян

На мероприятии, посвященном 100-летнему юбилею Прокуратуры, присутствовал и премьер-министр Армении Никол Пашинян.