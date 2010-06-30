Анонс мероприятий на 1 июля
17:28, Июнь 30, 2018
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- 15:16 Формат участия ГД в парламентских выборах обсуждается - Пашинян
- 15:09 Дальнейшие решения относительно золотоносного рудника Амулсар должны основываться на неопровержимых фактах - Никол Пашинян
- 14:29 Важнейшей задачей Прокуратуры РА должно стать обеспечение законности — Никол Пашинян
- 14:11 Генпрокурор не собирается подавать в отставку
- 12:59 Оправданию ожиданий общества иметь серьезнейшую правоохранительную систему нет альтернативы - Артур Давтян
- 30.06-17:39 Анонс мероприятий на 2 июля
- 30.06-17:28 Анонс мероприятий на 1 июля
- 30.06-17:11 Левон Аронян вновь не вошел в 10 лучших по версии ФИДЕ
- 30.06-16:56 Франция-Аргентина: стартовые составы
- 30.06-16:37 Эрдоган намерен включить в состав нового правительства экономиста, армянина Дарона Аджемоглу — турецкие СМИ
- 30.06-16:11 Назик Амирян предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и боеприпасов
- 30.06-15:52 Впервые в Армении: младенцу весом 680 г сделали операцию на сердце
- 30.06-15:37 Андреас Гукасян создает партию и готовится участвовать во внеочередных выборах
- 30.06-15:24 Президент Арцаха принял министра труда и социальных вопросов Армении
- 30.06-14:58 Независимый эксперт видит возможность снижения энерготарифов в Армении на 4-5 драмов
- 30.06-14:33 За прошедшую неделю противник произвел более 1500 выстрелов по армянским позициям
- 30.06-14:21 Посол США в Эстонии ушел в отставку из-за заявлений Трампа
- 30.06-13:40 Мы готовы к обороне и контрудару на земле и в воздухе — Никол Пашинян
- 30.06-13:23 Правительство не обсуждает вопрос отзыва управления ЭСА от компании «Ташир»
- 30.06-13:15 Процесс либерализации энергетического рынка Армении завершится в течение 2 лет
- 30.06-13:10 Температура воздуха в Армении повысится на 1-2 градуса
- 30.06-13:05 Кредит на продление срока эксплуатации второго энергоблока ААЭС не отразится на энерготарифах — министр
- 30.06-12:31 Приятно вернуться в Госдепартамент — запись президента Армении в Книге гостей
- 30.06-12:22 В Японии 26 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна
- 30.06-12:15 Президент Афганистана объявил об окончании перемирия с "Талибаном"
- 30.06-12:04 Посольство РА выразило обеспокоенность по поводу формулировки МИД Испании «армянская мафия»
- 30.06-11:55 США готовы помочь новому правительству Армении в поисках новых инвестиций
- 30.06-11:44 В Вашингтоне установлен бюст первого посла Армении в США
- 30.06-11:43 В Капане в результате обрушения погиб гражданин
- 30.06-11:21 На встрече с госсекретарем США президент Армен Саркисян выразил готовность укреплять отношения
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- 30.06-10:48 Цены на цветные металлы - 29-06-18
- 30.06-10:47 Цены на драгоценные металлы выросли - 29-06-18
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