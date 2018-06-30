Франция-Аргентина: стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Аргентины на матч 1/8 финала чемпионата мира – 2018, который пройдёт сегодня, 30 июня, в Казани на стадионе «Казань Арена».

Как передает Арменпресс, сборная Аргентины выйдет на поле в следующем составе: Армани, Меркадо, Отаменди, Рохо, Тальяфико, Маскерано, Энцо Перес, Банега, Павон, Ди Мария, Месси.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Канте, Погба, Матюиди, Мбаппе, Гризманн, Жиру.

Встреча начнётся в 18:00 по ереванскому времени.