Время в Ереване: 11:07:36,   30 Июнь

Франция-Аргентина: стартовые составы


Стали известны стартовые составы сборных Франции и Аргентины на матч 1/8 финала чемпионата мира – 2018, который пройдёт сегодня, 30 июня, в Казани на стадионе «Казань Арена».

Как  передает Арменпресс, сборная Аргентины выйдет на  поле  в  следующем составе: Армани, Меркадо, Отаменди, Рохо, Тальяфико, Маскерано, Энцо Перес, Банега, Павон, Ди Мария, Месси.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Канте, Погба, Матюиди, Мбаппе, Гризманн, Жиру.

Встреча начнётся в 18:00 по ереванскому времени.

 




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