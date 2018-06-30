Назик Амирян предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и боеприпасов

Назик Амирян, арестованной 27 июня в рамках расследуемого в Специальной следственной службе дела, 30 июня предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч.2 ст.235 УК РА.

«При сопоставлении достаточных доказательств обосновано, что Назик Амирян при предварительном сговоре с Манвелом Григоряном и группой других лиц в особняках 28 и 30 по ул. Лчапня села Аршалуйс до 16 июня 2018г. незаконно хранила 17606 штук разнокалиберных патронов, 20 боевых ручных осколочных гранат Ф-1, двадцать боевых взрывателей в незаконном хранении оружия и боеприпасовУЗРГМ-2, 18 запалов, 40-миллиметровый гранатомет РПГ-7В, которые были обнаружены при обыске 16 июня. В качестве меры пресечения уНазикАмирян взята подписка о невыезде. Расследование продолжается», - говорится в сообщении ССС.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.