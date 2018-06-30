Время в Ереване: 11:07:36,   30 Июнь

Впервые в Армении: младенцу весом 680 г сделали операцию на сердце


В реанимационном отделении для  новорожденных Научно-исследовательского центра здоровья  матери и ребенка командой  кардиологов  МЦ Норк-Мараша во главе  с ГагикомГебояном проведена операция  на сердце младенца с крайне  низким весом – 680 граммов.

В  беседе с Арменпресс, Гебоян сказал, что это исключительная операция. «Ребенок  родился 26-месячным, недоношенным. Он был подключен к аппарату искусственного  дыхания. У ребенка был открытый Боталлов проток, так  что операция была необходима», - сказал хирург.

По его словам, пока ребенок  в тяжелом состоянии. «Поскольку перевозить его кардиоклиникуНорк-Мараша было слишком рискованно, решили оперировать его здесь, где  он и родился».

Операция  проведена 26 июня. Это пациент с самым малым весом, которого когда-либо оперировали в  Армении.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации