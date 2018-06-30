Впервые в Армении: младенцу весом 680 г сделали операцию на сердце

В реанимационном отделении для новорожденных Научно-исследовательского центра здоровья матери и ребенка командой кардиологов МЦ Норк-Мараша во главе с ГагикомГебояном проведена операция на сердце младенца с крайне низким весом – 680 граммов.

В беседе с Арменпресс, Гебоян сказал, что это исключительная операция. «Ребенок родился 26-месячным, недоношенным. Он был подключен к аппарату искусственного дыхания. У ребенка был открытый Боталлов проток, так что операция была необходима», - сказал хирург.

По его словам, пока ребенок в тяжелом состоянии. «Поскольку перевозить его кардиоклиникуНорк-Мараша было слишком рискованно, решили оперировать его здесь, где он и родился».

Операция проведена 26 июня. Это пациент с самым малым весом, которого когда-либо оперировали в Армении.