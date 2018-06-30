Андреас Гукасян создает партию и готовится участвовать во внеочередных выборах

Созданная в 2015г. гражданская инициатива «Вставай, Армения!» станет партией под названием «Конструктивная партия Армении».

Как передает Арменпресс, 30 июня состоялся учредительный съезд партии. Основной кандидат на лидера партии Андреас Гукасян заявил, что новосозданная партия готовится участвовать во внеочередных парламентских выборах.

Он также заявил, что сам собирается баллотироваться в председатели новой политической силы.

«Мы считаем, что демократические силы должны выступить на предстоящих выборах единой силой, комплементируя друг друга. «Гражданский договор» взвалил на свои плечи большую ответственность. Мы встанем рядом с ГД и премьером», - сказал Гукасян.