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Независимый эксперт видит возможность снижения энерготарифов в Армении на 4-5 драмов


Независимый эксперт Эдвард Арзуманян видит возможность снижения энерготарифов в Армении. В беседе  с журналистами он утверждал, что по его расчетам возможно снижение на 4-5 драмов, и что он уже полтора  года  сотрудничает с Комиссией по регулированию общественных услуг. 

«Я всегда спорил и доказывал, что есть возможность для  более надежного и эффективного производства, распределения  и снабжения электроэнергии», - как  передает Арменпресс, сказал он.

Арзуманян подчеркнул, что анализ  неоправданных потерь в ЭСА показал, что там есть неучтенные резервы,  причины которых должны выявить и устранить работники сетей.  

Для  потребителей тока с напряжением 35 кВ дневной  тариф составляет 35.98  драмов за  кВт/ч, ночной - 29.48. Для  потребителей тока с напряжением 35 кВ дневной  тариф составляет 31.98  драмов за  кВт/ч, ночной - 29.48. Для  потребителей тока с напряжением 6(10)   кВ дневной  тариф составляет 41.98  драмов за  кВт/ч, ночной - 31.98.  Для  потребителей тока с напряжением 35 кВ дневной  тариф составляет 31.98  драмов за  кВт/ч, ночной - 29.48. Для  потребителей тока с напряжением 0,38 кВ и ниже  дневной  тариф составляет 44.98  драмов за  кВт/ч, ночной - 34.98.

 

 

 

 




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