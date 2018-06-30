Независимый эксперт видит возможность снижения энерготарифов в Армении на 4-5 драмов

Независимый эксперт Эдвард Арзуманян видит возможность снижения энерготарифов в Армении. В беседе с журналистами он утверждал, что по его расчетам возможно снижение на 4-5 драмов, и что он уже полтора года сотрудничает с Комиссией по регулированию общественных услуг.

«Я всегда спорил и доказывал, что есть возможность для более надежного и эффективного производства, распределения и снабжения электроэнергии», - как передает Арменпресс, сказал он.

Арзуманян подчеркнул, что анализ неоправданных потерь в ЭСА показал, что там есть неучтенные резервы, причины которых должны выявить и устранить работники сетей.

Для потребителей тока с напряжением 35 кВ дневной тариф составляет 35.98 драмов за кВт/ч, ночной - 29.48. Для потребителей тока с напряжением 35 кВ дневной тариф составляет 31.98 драмов за кВт/ч, ночной - 29.48. Для потребителей тока с напряжением 6(10) кВ дневной тариф составляет 41.98 драмов за кВт/ч, ночной - 31.98. Для потребителей тока с напряжением 35 кВ дневной тариф составляет 31.98 драмов за кВт/ч, ночной - 29.48. Для потребителей тока с напряжением 0,38 кВ и ниже дневной тариф составляет 44.98 драмов за кВт/ч, ночной - 34.98.