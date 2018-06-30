За прошедшую неделю противник произвел более 1500 выстрелов по армянским позициям

За период времени 24-30 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих силпротивникнарушил режим прекращения огня около 150 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1500 выстрелов.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Минобороны Арцаха.

Помимо указанных нарушений, в течение недели на разных участках передовой линии были отмечены передвижения боевой техники и вооружения, а на восточном направлении – инженерной техники по обнаружению мин.

Передовые силы АО Арцаха сохраняют полный контроль на линии соприкосновения и уверенно выполняют поставленные перед ними боевые задачи.