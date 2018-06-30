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За прошедшую неделю противник произвел более 1500 выстрелов по армянским позициям


За период времени 24-30 июня на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих силпротивникнарушил режим прекращения огня около 150 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1500 выстрелов.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  Минобороны  Арцаха.

 Помимо указанных нарушений, в течение  недели на  разных участках передовой линии были отмечены  передвижения боевой техники и вооружения, а на восточном направлении – инженерной  техники по обнаружению мин.

Передовые  силы  АО Арцаха сохраняют полный контроль на линии соприкосновения и  уверенно выполняют поставленные перед ними боевые  задачи.

 




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