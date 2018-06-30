Посол США в Эстонии ушел в отставку из-за заявлений Трампа

Американский посол в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший уходит в отставку - как сообщается, из-за недовольства высказываниями президента США Дональда Трампа о европейских союзниках Америки.

О том, что именно комментарии Трампа подвигли его на это решение, дипломат сообщил в "Фейсбук". Президент США не только ввел повышенные пошлины на сталь и алюминий, в том числе из Европы, но и резко критиковал европейских союзникaов по НАТО, сообщает Арменпресс, со ссылкой на русскую службу ББС.

"Для президента говорить, что ЕС "был создан для того, чтобы использовать США и нападать на нашу копилку", или что "НАТО это так же плохо, как НАФТА", не только фактически неверно, но и доказывает мне, что пришло время уходить", - написал Мелвилл в "Фейсбуке". На его сообщение обратил внимание журнал Foreign Policy. НАФТА - Североамериканское соглашение о свободной торговле.

Другие американские дипломаты также уходили из-за несогласия с президентом. В январе уволился посол США в Панаме Джон Фили, заявив, что больше не может служить при Трампе. Месяцем ранее ушла в отставку Элизабет Шакелфорд, работавшая в столице Кении для миссии США в Сомали. В своем письме Рексу Тиллерсону, который еще был госсекретарем, она посетовала на то, что права человека перестали быть приоритетом для руководства США, пишет Foreign Policy.