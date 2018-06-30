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Мы готовы к обороне и контрудару на земле и в воздухе — Никол Пашинян


Премьер-министр РА  Никол Пашинян утверждает — мы  готовы  к полноценной   обороне  на земле и в воздухе.

Об этом он написал по случаю 26-летия формирования Военно-воздушных сил Армении.

«Сегодняшний  праздничный полет посвящен Дню ВВС Армении. Мы  готовы  к  обороне  и контрудару на земле и в воздухе. С духом!» - как  передает Арменпресс, написал он.

По случаю 26-летия формирования Военно-воздушных сил Армении опытные летчики Армении провели показательные полеты  в воздушном пространстве  республики, изобразив в  небе  армянскийтриколор.

 

 




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