Мы готовы к обороне и контрудару на земле и в воздухе — Никол Пашинян
Премьер-министр РА Никол Пашинян утверждает — мы готовы к полноценной обороне на земле и в воздухе.
Об этом он написал по случаю 26-летия формирования Военно-воздушных сил Армении.
«Сегодняшний праздничный полет посвящен Дню ВВС Армении. Мы готовы к обороне и контрудару на земле и в воздухе. С духом!» - как передает Арменпресс, написал он.
По случаю 26-летия формирования Военно-воздушных сил Армении опытные летчики Армении провели показательные полеты в воздушном пространстве республики, изобразив в небе армянскийтриколор.
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