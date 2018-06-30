Мы готовы к обороне и контрудару на земле и в воздухе — Никол Пашинян

Премьер-министр РА Никол Пашинян утверждает — мы готовы к полноценной обороне на земле и в воздухе.

Об этом он написал по случаю 26-летия формирования Военно-воздушных сил Армении.

«Сегодняшний праздничный полет посвящен Дню ВВС Армении. Мы готовы к обороне и контрудару на земле и в воздухе. С духом!» - как передает Арменпресс, написал он.

По случаю 26-летия формирования Военно-воздушных сил Армении опытные летчики Армении провели показательные полеты в воздушном пространстве республики, изобразив в небе армянскийтриколор.