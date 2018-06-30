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Правительство не обсуждает вопрос отзыва управления ЭСА от компании «Ташир»


Правительство не  обсуждает вопрос отзыва управления ЭСА от компании «Ташир». Как  передает Арменпресс, так  сказал в  беседе с журналистами министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА  Артур Григорян. 

На вопрос, довольны  ли они управлением Электрическими сетями Армении, министр ответил:

«Относительно удовлетворенности управлением ЭСА на данный момент мнения  не могу  высказать, поскольку оно будет слишком субъективным и пристрастным. Удовлетворенность или неудовлетворенность работой  ЭСА  должно выразить общество».

И тем не  менее министр выразил уверенность, что ЭСА  предоставляют достаточно качественные услуги. 

Управление  Электрическими сетями Армении было передано группе  компаний  «Ташир» в октябре  2015г., после  чего в  течение года компания постепенно приобрела 100%  акций.  Решение  о передаче управления  Электрическими сетями Армении группе  компаний  «Ташир» было принято после  того, как в результате  акций  протеста  по повышению энерготарифов  российская компания  «Интер РАО» решило продать акции ЭСА и отказалось от управления.

 

 

 

 

 




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