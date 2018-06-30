Правительство не обсуждает вопрос отзыва управления ЭСА от компании «Ташир». Как передает Арменпресс, так сказал в беседе с журналистами министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Артур Григорян.

На вопрос, довольны ли они управлением Электрическими сетями Армении, министр ответил:

«Относительно удовлетворенности управлением ЭСА на данный момент мнения не могу высказать, поскольку оно будет слишком субъективным и пристрастным. Удовлетворенность или неудовлетворенность работой ЭСА должно выразить общество».

И тем не менее министр выразил уверенность, что ЭСА предоставляют достаточно качественные услуги.

Управление Электрическими сетями Армении было передано группе компаний «Ташир» в октябре 2015г., после чего в течение года компания постепенно приобрела 100% акций. Решение о передаче управления Электрическими сетями Армении группе компаний «Ташир» было принято после того, как в результате акций протеста по повышению энерготарифов российская компания «Интер РАО» решило продать акции ЭСА и отказалось от управления.