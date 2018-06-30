Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов продолжает либерализацию энергетического рынка.

Как передает Арменпресс, так сказал в беседе с журналистами министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Артур Григорян.

«На данный момент у нас хорошее правовое и законодательное поле. Процесс либерализации энергетического рынка Армении завершится в течение 2 лет, и я придаю этому большое значение», - сказал министр.

При этом он отметил, что либерализация энергетического рынка во всех развитых странах приводила к серьезному эффекту.