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Процесс либерализации энергетического рынка Армении завершится в течение 2 лет


Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов продолжает либерализацию энергетического рынка.

Как  передает Арменпресс, так  сказал в  беседе с журналистами министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА  Артур Григорян.

«На данный момент у  нас хорошее правовое  и законодательное  поле. Процесс либерализации энергетического рынка Армении завершится в течение  2 лет, и я  придаю этому  большое  значение», - сказал министр.

При этом он отметил, что либерализация энергетического рынка во всех развитых странах приводила  к  серьезному  эффекту.

 




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