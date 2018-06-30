Время в Ереване: 11:07:36,   30 Июнь

Температура воздуха в Армении повысится на 1-2 градуса


МЧС РА  сообщает, что днем 30 июня и 1-5 июля на территории Армении ожидается погода  без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха 30 июня и 1 июля повысится на 1-2 градуса, затем существенно не  изменится.

В Ереване днем 30 июня и 1-5 июля   ожидается погода  без осадков.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.

 

 




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