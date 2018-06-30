Кредит на продление срока эксплуатации второго энергоблока ААЭС не отразится на энерготарифах — министр

В правительстве начались консультации по структуре формирования тарифов на газ и электричество.

Как передает Арменпресс, так сказал в беседе с журналистами министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Артур Григорян.

На замечание, что по утверждению независимых экспертов, есть возможность снижения энерготарифов, министр сказал, что для такого утверждения нужны основания.

«Чтобы иметь подобные основания, мы сами инициировали консультации с КРОУ, ЭСА и всеми производственными станциями – с целью понять, в каком мы состоянии и чего можем достичь», - сказал он.

Он также отметил, что они готовы выслушать мнения всех экспертов и учесть все замечания.

Артур Григорян прокомментировал также решение КРОУ об учете российского кредита в размере 270 млн долларов, предоставленного для продления срока эксплуатации второго энергоблока ААЭС, в расчете энерготарифов. Он подчеркнул, что кредит на продление срока эксплуатации второго энергоблока ААЭС не отразится на энерготарифах, поскольку эти риски уже учтены.

В то же время министр подчеркнул, что в вопросе тарифов единственный полномочный орган — это КРОУ. «Я не хочу сказать, что тарифы снизятся. Мы начали работы, которые принесут эффект, если КРОУ сам вынесет подобное решение. Конечно, мы предоставим ему соответствующий анализ», - сказал министр.