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Приятно вернуться в Госдепартамент — запись президента Армении в Книге гостей


29 июня, после  встречи с госсекретарем США  Майком Помпео в  Госдепартаменте, президент Армении Армен Саркисян оставил запись в  Книге  гостей.

«Приятно вернуться в Госдепартамент (в качестве  президента РА – ред.)и  провести первую встречу с госсекретарем», — как передает Арменпресс, написал Армен Саркисян. 

В последний  день рабочего визита  в  Вашингтон, в  ходе  беседы с госсекретарем Майком Помпео, прошедшей в теплой, дружеской  атмосфере, президент РА  сказал, что Армения  придает важность последовательному  развитию армяно-американского партнерства, выразив госсекретарю готовность продолжать укреплять отношения  с  Соединенными Штатами.

 

 




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