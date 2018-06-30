Приятно вернуться в Госдепартамент — запись президента Армении в Книге гостей

29 июня, после встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Госдепартаменте, президент Армении Армен Саркисян оставил запись в Книге гостей.

«Приятно вернуться в Госдепартамент (в качестве президента РА – ред.)и провести первую встречу с госсекретарем», — как передает Арменпресс, написал Армен Саркисян.

В последний день рабочего визита в Вашингтон, в ходе беседы с госсекретарем Майком Помпео, прошедшей в теплой, дружеской атмосфере, президент РА сказал, что Армения придает важность последовательному развитию армяно-американского партнерства, выразив госсекретарю готовность продолжать укреплять отношения с Соединенными Штатами.