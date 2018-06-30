Президент Афганистана Ашраф Гани объявил об окончании перемирия с движением "Талибан", операции вооруженных сил возобновятся. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News.

"Президент Гани заявил, что перемирие правительства (с "Талибаном" - ред.) завершилось, и силы безопасности продолжат операции", - сообщается в Twitter телеканала.

По словам афганского президента, "многие члены "Талибан" хотят мира, и перемирие доказало, что "Талибан"* устал от войны".

"Нация показала, что она готова к воссоединению", - заключил Гани в ходе телевизионного обращения.

Президент Афганистана заявил, что правительство страны "хочет превратить движение "Талибан"* из вооруженной в политическую группировку" и предпринимает все усилия для налаживания мирного процесса. Также, по словам Гани, афганские власти не собираются создавать безопасных зон для талибов или "сдавать кому-либо территории".

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан"* вслед за правительством также заявило о прекращении огня на три дня. Власти страны объявили о продлении перемирия на десять дней. "Талибан", в свою очередь, заявил, что не намерен поддерживать данную инициативу.

