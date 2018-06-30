США готовы помочь новому правительству Армении в поисках новых инвестиций

Президент Армении Армен Саркисян встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Майком Помпео.

В беседе с «Голосом Америки» посол США в РА Ричард Милз сообщил, что на встрече обсуждался вопрос увеличения инвестиций и расширения торговли с США, а также Смитсоновский фестиваль. Он сообщил также, что президент Саркисян поделился с госсекретарем своим видением Армении на новом этапе.

Как передает Арменпресс, на вопрос «Голоса Америки», почему высокопоставленный чиновник США первую встречу после «бархатно революции» проводит с президентом РА, когда по Конституции РА , внешнюю политику официального Еревана осуществляет правительство Пашиняна, Милз ответил:

«Полагаю, для главы государства уместно иметь возможность встретиться с госсекретарем. Я в курсе, что госсекретарь живо интересуется, что произошло в Армении и чем США могут помочь ей. В частности, думаю, речь шла о расширении торговли и инвестициях, чем, насколько я понимаю, и просили президента заняться в рамках конституционных полномочий – сотрудничая с Диаспорой и изыскивая инвестиции».

По словам посла, США готовы помочь правительству Армении в этом вопросе. Правительство уже занимается основным – искоренением коррупции и созданием справедливого поля для всех предпринимателей.

«За последние три года мне часто приходилось слышать, что основным препятствием для ведения бизнеса в Армении является отсутствие справедливых правил игры, что система дает привилегии лишь некоторым».

Борьба с коррупцией, предпринятая новым правительством – сильный и позитивный сигнал для предпринимателей, однако для долгосрочного эффекта необходимо обеспечение законодательного поля и усиление структур. В этом смысле посол Милз отметил значение справедливых и прозрачных парламентских выборов.

Относительно «бархатной революции» посол США сказал, что главное – это самостоятельное решение народа:

«Армяне вышли на улицы, требуя справедливого общества. Это было очень впечатляюще. Подчеркну – это полностью решение армянского народа. Думаю, это стало возможно и потому, что в результате сотрудничества Армении и США в последние 20 лет усилились голоса тех, кто требовал справедливости и отчетности».