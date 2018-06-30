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США готовы помочь новому правительству Армении в поисках новых инвестиций


Президент  Армении Армен Саркисян встретился в Вашингтоне с госсекретарем США  Майком Помпео.

В беседе с «Голосом Америки» посол США  в  РА  Ричард Милз сообщил, что на встрече обсуждался вопрос увеличения инвестиций и расширения  торговли с США, а также Смитсоновский фестиваль. Он сообщил также, что президент Саркисян поделился с госсекретарем своим видением Армении на  новом этапе.

Как  передает Арменпресс, на вопрос «Голоса Америки», почему  высокопоставленный чиновник  США  первую встречу после  «бархатно революции» проводит с президентом РА, когда по Конституции РА , внешнюю политику  официального Еревана осуществляет правительство Пашиняна, Милз ответил: 

«Полагаю, для главы государства уместно иметь возможность встретиться с госсекретарем. Я в курсе, что госсекретарь живо интересуется, что произошло в  Армении и чем США  могут помочь ей. В  частности, думаю, речь шла о расширении торговли и инвестициях, чем, насколько я понимаю, и просили президента  заняться в  рамках конституционных полномочий – сотрудничая с Диаспорой и изыскивая инвестиции».

По словам посла, США готовы помочь правительству Армении в  этом вопросе. Правительство уже  занимается основным – искоренением коррупции и созданием справедливого поля  для  всех предпринимателей. 

«За последние  три года мне часто приходилось слышать, что основным препятствием для  ведения  бизнеса  в  Армении является отсутствие справедливых правил игры, что система  дает привилегии лишь некоторым».

Борьба  с коррупцией, предпринятая новым правительством – сильный и позитивный сигнал для  предпринимателей, однако для  долгосрочного эффекта необходимо обеспечение  законодательного поля и усиление  структур. В этом смысле  посол Милз отметил значение  справедливых и прозрачных парламентских выборов.

Относительно «бархатной революции» посол США сказал, что главное – это самостоятельное  решение  народа:

«Армяне  вышли на улицы, требуя справедливого общества. Это было очень впечатляюще. Подчеркну – это полностью решение  армянского народа. Думаю, это стало возможно  и потому, что в  результате  сотрудничества Армении и США в  последние  20 лет  усилились голоса  тех, кто требовал  справедливости и отчетности».

 

 

 

 

 

 




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