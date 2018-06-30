В Вашингтоне установлен бюст первого посла Армении в США

В рамках мероприятий по случаю 100-летия Первой республики Армения на территории посольства РА установлен бюст первого посла Армении в США Армена Гаро. На открытии присутствовал президент Армении Армен Саркисян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает армянская служба «Голоса Америки».

В эти дни в США проходят мероприятия, посвященные 100-летию Первой республики Армения и 100-летию официальных армяно-американских отношений – при активном участии армянской диаспоры и диаспоральных структур. Мероприятие 28 июня также укладывалось в эти рамки.

«В эти дни мы отмечаем 100-летие Первой республики Армения и 100-летие официальных армяно-американских отношений, и сегодняшнее мероприятие – кульминация этих мероприятий», - сказал посол РА ГригорОванисян.

Посол подчеркнул особое значение Первой республики в восстановлении армянской государственности.

Дипломатическая миссия Армении в Вашингтоне инициировала мероприятие по увековечению памяти национального деятеля Первой республики, дипломата, первого посла Армении в США Армена Гаро. В сотрудничестве с АРФД и Комитета Ай Дата на территории посольства РА установлен бюст первого посла Армении в США.

«Идея установления бюста первого посла возникла во время годичных слушаний в Вашингтоне в январе», - сказал посол Ованисян.

Член Бюро АРФДАкоп Тер-Хачатрян подчеркнул роль и заслуги Армена Гаро в истории Первой Республики.

Историк АйкДемоян представил историю установления дипмиссии Первой республики в США в 1918г., отметив, что она была основана на 50 тысяч долларов, собранных армянской диаспорой США.

Присутствовавший на открытии президент Армении Армен Саркисян отметил историческую роль Первой республики.

«Мы празднуем основание Первой республики Армения, которая не прекращалась никогда. 70 лет мы называли ее Армянской Советской республикой, но многие в душе верили, что истинная республика – независимая и демократическая Армения. И то, что было в наших сердцах, в 1991г. стало реальностью, когда возродилась Первая республика», - сказал президент.

Президент высоко оценил национальное и дипломатическое наследие Армена Гаро.

В ходе мероприятия Армен Саркисян вручил благодарственную грамоту американскому благотворителю СейвиТюфенкяну – за содействие армянской миссии и развитию армяно-американских отношений. Особо был отмечен вклад семьи Тюфенкянов в этом деле.