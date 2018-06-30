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В Капане в результате обрушения погиб гражданин


29 июня в  службу  911 МЧС РА поступило сообщение  о том, что в бывшем здании сельхозтехники на  ул.Горцаранаин в Капане произошло обрушение, есть жертва.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет Спасательной службы.

Выяснилось, что обрушилась железобетонная плита с крыши неиспользуемого здания, в  результате  чего гражданин А.П. (1971 г/р) остался под обломками и умер.

Спасатели вытащили его труп из-под обломков.

 

 




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