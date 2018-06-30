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На встрече с госсекретарем США президент Армен Саркисян выразил готовность укреплять отношения


В последний  день рабочего визита  в Вашингтон – 29 июня, президент Армении Армен Саркисян встретился госсекретарем США  Майком Помпео.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

В ходе  беседы, прошедшей в теплой, дружеской  атмосфере, президент РА  сказал, что Армения  придает важность последовательному  развитию армяно-американского партнерства, выразив госсекретарю готовность продолжать укреплять отношения  с  Соединенными Штатами.




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