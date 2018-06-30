На встрече с госсекретарем США президент Армен Саркисян выразил готовность укреплять отношения

В последний день рабочего визита в Вашингтон – 29 июня, президент Армении Армен Саркисян встретился госсекретарем США Майком Помпео.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

В ходе беседы, прошедшей в теплой, дружеской атмосфере, президент РА сказал, что Армения придает важность последовательному развитию армяно-американского партнерства, выразив госсекретарю готовность продолжать укреплять отношения с Соединенными Штатами.