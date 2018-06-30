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Европейские индексы - 29-06-18


МОСКВА, 30 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.06% и составил 12306.00 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.91% и составил 5323.53 пункта, британский FTSE вырос на 0.28% и составил 7636.93 пункта, а российский RTSI вырос на 2.58% и составил 1154.16 пункта.




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