Цены на цветные металлы - 29-06-18

ЛОНДОН, 30 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 29 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2155.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6647.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2414.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 14790.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 19660.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2899.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 0.89% и составила 77800.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.