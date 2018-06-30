На Мундиале-2018 начались игры плей-офф — сегодняшние игры
08:34, 30 Июнь, 2018
Как передает Арменпресс, в 18:00 часов по ереванскому времени на чемпионате мира по футболу начинаются матчи 1/8 финала. Аргентина и Франция встретятся в Казани.
Сборная Франции вышла из группы, заняв первое место, а Аргентина – второе. Эти команды встречались дважды, и оба раза побеждали аргентинцы.
А позже, в 22:00 часов по ереванскому времени, действующий чемпион Европы – сборная Португалии и сборная Уругвая сыграют в Сочи, на олимпийском стадионе «Фишт».
До сих пор команды не встречались. Это их первая официальная игра.