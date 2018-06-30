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На Мундиале-2018 начались игры плей-офф — сегодняшние игры


Как  передает Арменпресс,  в 18:00 часов по ереванскому времени на чемпионате мира по футболу начинаются матчи 1/8 финала. Аргентина и Франция встретятся в Казани.

Сборная Франции вышла из группы, заняв первое место, а Аргентина – второе. Эти команды  встречались дважды, и оба раза побеждали аргентинцы.

А позже, в 22:00 часов по ереванскому времени, действующий чемпион Европы – сборная Португалии и сборная Уругвая сыграют в Сочи, на олимпийском стадионе «Фишт».

До сих пор команды не встречались. Это их первая официальная игра. 

 

 

 




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