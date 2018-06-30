Член национальной сборной Армении по шахматам Айк Мартиросян победил на мемориале Карена Асряна.

Как передает Арменпресс, на проходящем в Джермуке мемориале Карена Асряна Айк Мартиросян не проиграл ни разу и, набрав 7 очков из 9 возможных, стал победителем.

На втором месте представитель Индии Сетурама, на третьем – его соотечественник Сасикира Кришна.