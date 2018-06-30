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Айк Мартиросян победил на мемориале Карена Асряна


Член национальной  сборной  Армении по шахматам  Айк Мартиросян победил на мемориале  Карена Асряна.

Как  передает Арменпресс, на проходящем в Джермуке мемориале  Карена Асряна Айк Мартиросян не проиграл ни разу и, набрав 7 очков  из 9 возможных, стал победителем.

На втором месте представитель Индии Сетурама, на третьем – его соотечественник Сасикира Кришна.

 




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