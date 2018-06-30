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Боксер Нарек Абгарян завоевал пояс WBC International Silver


Член национальной  сборной  Армении по боксу,  участник XXXI Олимпийских игр Нарек Абгарян завоевал пояс WBC International Silver.

Как  передает Арменпресс, в ходе вечера  профессионального бокса  в испанском Бенидорме противником Абгаряна  был испанец  Хесус Галисиа. По результатам 10 раундов Абгарян победил по очкам, добившись преимущества над 31-летним соперником. 

Нарек Абгарянстал обладателем пояса WBC International Silver.

До этого армянский боксер провел 9 беспроигрышных боев на профессиональном ринге.




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