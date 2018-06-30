Боксер Нарек Абгарян завоевал пояс WBC International Silver

Член национальной сборной Армении по боксу, участник XXXI Олимпийских игр Нарек Абгарян завоевал пояс WBC International Silver.

Как передает Арменпресс, в ходе вечера профессионального бокса в испанском Бенидорме противником Абгаряна был испанец Хесус Галисиа. По результатам 10 раундов Абгарян победил по очкам, добившись преимущества над 31-летним соперником.

Нарек Абгарянстал обладателем пояса WBC International Silver.

До этого армянский боксер провел 9 беспроигрышных боев на профессиональном ринге.