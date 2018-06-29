Президент Армении встретился с руководством Армянского национального комитета Америки

Находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне президент Армении Армен Саркисян встретился с руководством Армянского национального комитета Америки.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Армен Саркисян поприветствовал и подчеркнул важность деятельности армянских организаций, которые постоянно занимаются всеармянскими проблемами в Соединенных Штатах.