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Президент Армении встретился с руководством Армянского национального комитета Америки


Находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне президент Армении Армен Саркисян встретился с руководством Армянского национального комитета Америки.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Армен Саркисян поприветствовал и подчеркнул важность деятельности армянских организаций, которые постоянно занимаются всеармянскими проблемами в Соединенных Штатах.




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