В Вашингтоне стартовала встреча президента Армении с госсекретарем США

В Вашингтоне стартовала встреча президента Армении Армена Саркисяна с госсекретарем США Майком Помпео.

Как сообщает Арменпресс, на сайте Госдепа США ранее появилась информация о том, что встреча между президентом Армении и госсекретарем США стартует в 21:30 по ереванскому времени.