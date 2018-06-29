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В Вашингтоне стартовала встреча президента Армении с госсекретарем США


В Вашингтоне стартовала встреча президента Армении Армена Саркисяна с госсекретарем США Майком Помпео.

Как сообщает Арменпресс, на сайте Госдепа США ранее появилась информация о том, что встреча между президентом Армении и госсекретарем США стартует в 21:30 по ереванскому времени.




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