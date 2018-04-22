Предстоящие на 30 июня мероприятия
21:17, Июнь 29, 2018
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- 21:59 Президент Армении встретился с руководством Армянского национального комитета Америки
- 21:56 В Вашингтоне стартовала встреча президента Армении с госсекретарем США
- 21:17 Предстоящие на 30 июня мероприятия
- 20:47 Президент Армении присутствовал на церемонии открытия бюста первого посла Армении в США Армена Гаро
- 20:38 По месту жительства племянника экс-президента Сержа Саргсяна обнаружены соглашения о банковских вкладах в размере около 6 млн 800 тыс долларов
- 19:57 Первый президент Армении Левон Тер-Петросян посетил Матенадаран
- 19:41 Арцах должен иметь решающий голос в процессе урегулирования конфликта: глава МИД Армении
- 19:35 Глава МИД Армении уверен, что Германия в скором времени ратифицирует соглашение Армения-ЕС
- 19:00 Роберто Карлос приедет в Армению
- 18:39 Президент Армении в Вашингтоне принял участие в ежегодном фестивале “Folklife”
- 18:16 Азербайджанские делегаты выступили в ПАСЕ с курьезным заявлением: армянские депутаты ответили им
- 18:01 Актрису Сьюзен Сарандон задержали на митинге против миграционной политики Трампа
- 17:58 Туск заявил, что ЕС еще не достиг успеха в решении миграционного кризиса
- 17:50 Люксембург ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС
- 17:50 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 29-06-18
- 17:48 Азиатские индексы - 29-06-18
- 17:44 Глава Еврокомиссии Юнкер приедет в США на переговоры по вопросу пошлин
- 17:38 Пентагон разработал "говорящие листовки" для распространения на территории противника
- 17:36 Обсуждены вопросы дальнейшего развития армяно-российских отношений
- 17:18 Президент Республики Арцах провел встречу с президентом и вице-президентом Американского университета Армении
- 17:13 Депутаты ПАСЕ осудили репрессии в Азербайджане
- 17:09 СМИ: армия Сирии вернула под контроль стратегические высоты в провинции Дераа
- 16:59 В Германии подтвердили, что дочь Гиммлера в 1960-х работала в разведке
- 16:38 Сотрудники СНБ Армении арестовали Артема Арутюняна
- 16:27 Жители Калифорнии смогут обязать компании удалять личные данные из Сети
- 16:20 Бако Саакян встретился с министром по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Грачья Ростомяном
- 16:14 СМИ: около ста мигрантов пропали после крушения лодки у Триполи
- 16:05 Бахтадзе представит новую инициативу в связи со служебными автомобилями
- 15:25 СК Армении сообщает детали об ограблении отчего дома Манвела Григоряна Save
- 15:25 СМИ: Трамп хочет, чтобы США вышли из ВТО
- 15:22 Ара Баблоян принял посла Королевства Швеции в РА Мартину Квик
- 15:18 Арам Саргсян пока не принял решение о предложенной ему должности председателя Добровольческого союза «Еркрапа»
- 15:14 Вашингтон заверил Берлин, что США не введут санкции в отношении трубопроводов
- 15:10 Турция не прекратит торговое сотрудничество с Ираном из-за позиции США
- 15:06 Проведение парадов и решение боевых задач – разные мероприятия: Артак Давтян комментирует военный парад в Баку
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