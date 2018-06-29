Президент Армении присутствовал на церемонии открытия бюста первого посла Армении в США Армена Гаро

Президент Армении Армен Саркисян 29 июня присутствовал на церемонии открытия бюста первого посла Армении в США Армена Гаро (Гарегина Пастрмаджяна) в Вашингтоне. Бюст первого посла США в Армении в США в 1918-1920 годах размещен во дворе посольства Армении в рамках мероприятий, посвященных 100-летию Первой Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в своем выступлении президент Саркисян особо отметил важную роль Первой Республики Армения, подчеркнув, что она каждый раз возрождается с каждым нашим новым достижением.