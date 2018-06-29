По месту жительства племянника экс-президента Сержа Саргсяна обнаружены соглашения о банковских вкладах в размере около 6 млн 800 тыс долларов

В доме акционера ООО “JLJ Project Company” Нарека Саргсяна обнаружены и конфискованы соглашения о вкладах в размере около 6 млн 800 тыс долларов США. Принято решение о возбуждении нового уголовного дела по факту сокрытия имущества и незаконного обогащения.

Как сообщает Арменпресс, в рамках уголовного дела КГД Армении против компании “JLJ Project Company” по ст. 193 (преднамеренное банкротство) и ч. 2 ст. 205 (уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей) в бюджет возвращено 800 млн драмов.

В рамках предварительного следствия по месту жительства акционера компании Нарека Саркисяна был проведен обыск, в результате которого были обнаружены и конфискованы соглашения о вкладах в один из действующих в Армении банков в размере около 6 млн. 800 тыс. долларов США на имя Нарека Саргсяна, проживающего вместе с ним Левы Азатовича Саргсяна и его сестры Ани Саргсян.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что отец Нарека Саргсяна - Лева Азатович Саргсян в 2017 году был послом Республики Армения по специальным поручениям и в соответствии с “Законом об общественной службе” должен был декларировать все имущество.

В представленных Левой Саргсяном декларациях эти средства не были зафиксированы. Кроме этого, Нарек Саргсян тоже не задекларировал свое имущество.

Возбуждено новое уголовное дело по ч. 2 ст. 314.3 (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений или записей, подделка, подчистка или внесение иных числовых записей или изменений, а также составление или выдача ложных документов в корыстных целях, или из иных личных побуждений, или исходя из групповых интересов, совершенное должностным лицом, занимающим ответственную государственную должность) и ч. 1 ст. 310.1 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) УК Армении.