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Первый президент Армении Левон Тер-Петросян посетил Матенадаран


Первый президент Армении Левон Тер-Петросян посетил Матенадаран в рамках международной конференции, посвященной 100-летию директора-учредителя Матенадарана академика Левона Хачикяна.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу Матенадарана в Facebook, первый президент в сопровождении директора Матенадарана Ваана Тер-Гевондяна прошелся по Матенадарану, ознакомился с посвященной 100-летию Левона Хачикяна выставкой.




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