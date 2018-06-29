Первый президент Армении Левон Тер-Петросян посетил Матенадаран в рамках международной конференции, посвященной 100-летию директора-учредителя Матенадарана академика Левона Хачикяна.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу Матенадарана в Facebook, первый президент в сопровождении директора Матенадарана Ваана Тер-Гевондяна прошелся по Матенадарану, ознакомился с посвященной 100-летию Левона Хачикяна выставкой.