Арцах должен иметь решающий голос в процессе урегулирования конфликта: глава МИД Армении

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом подчеркнул право Арцаха на решающий голос в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Конечно, на встрече был затронут вопрос урегулирования карабахского конфликта. Я вновь подтвердил приверженность правительства Республики Армения урегулированию конфликта исключительно в рамках согласованном на международном уровне формате Минской группы ОБСЕ. Отметив, что статус и безопасность Арцаха являются важными приоритетами для армянской стороны, я подчеркнул, что в качестве основной стороны конфликта Нагорный Карабах должен иметь решающий голос в процессе урегулирования», - как сообщает Арменпресс, заявил Мнацаканян на пресс-конференция в Берлине.

По его словам, были также обсуждены важные вопросы, связанные с формированием атмосферы создания мира. В этом контексте Мнацаканян высоко оценил безусловную поддержку Германии усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ.