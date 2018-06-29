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Глава МИД Армении уверен, что Германия в скором времени ратифицирует соглашение Армения-ЕС


Министр иностранных дел Армении убежден, что в ближайшее время Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом будет также ратифицировано Германией. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

«Партнерство Армения-ЕС также входило в повестку нашей встречи. В этом контексте мы подчеркнули важность Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. В то же время оно открывает новые перспективы для сотрудничества со странами-членами ЕС. 11 апреля соглашение было единогласно ратифицировано Национальным Собранием Армении, а его частное применение началось с 1 июня. Соглашение также было ратифицировано парламентами ряда стран-членов ЕС, и я уверен, что в ближайшее время он также будет ратифицирован в Германии», - сказал Мнацаканян.

По его словам, вопрос либерализации визового режима остается открытым в отношениях Армения-ЕС, и стороны обсудили его. «Мы уверены, что мы сможем легко вести диалог, в этом вопросе у нас нет противоречия», - сказал министр иностранных дел Армении.




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