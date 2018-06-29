Роберто Карлос приедет в Армению
Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос, один из легенд бразильского футбола, также примет участие в Матче легенд, который состоится 8 июля в Ереване. Как сообщает Арменпресс, ранее свое участие в матче подтвердил португальский футболист Луиш Фигу.
Роберто Карлос сыграет в составе латиноамериканской сборной.В Матче легенд согласие на участие уже дали Ривалдо, Эрнан Креспо, Габриэль Батистута, Дида, Кафу, Иван Саморано, Жулиано Белетти, Сержиньо, Паоло Мальдини, Юрий Джоркаефф, ЯриЛитманен, Христо Стоичков, Деметрио Альбертини, Людовик Жули, Каха Каладзе, Райан Гиггз и другие.
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