Президент Армении в Вашингтоне принял участие в ежегодном фестивале “Folklife”

Президент Армении Армен Саркисян 28 июня в Вашингтоне принял участие в ежегодном фестивале “Folklife” (“Национальная жизнь”), который проводится Смитсоновским институтом - одним из научно-исследовательских и культурных центров Соединённых Штатов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в рамках фестиваля были представлены армянская культура и традиции. Президент Саркисян вместе с супругой Нуне Саркисян посетил павильоны, осмотрел представляющие армянский образ жизни, кухню и ремесла экспозиции, пообщался с участниками и посетителями.

На престижном фестивале, организованном Смитсоновским центром народного быта и культурного наследия, более 170 художников, дизайнеров, музыкантов, поваров и виноделов из Армении и армянской диаспоры представили культурное наследие нашей страны. Армения является первой страной в регионе, которая представлена на этом фестивале в столице США.



