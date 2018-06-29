Актрису Сьюзен Сарандон задержали на митинге против миграционной политики Трампа

Актриса Сьюзен Сарандон оказалась в числе задержанных демонстрантов, которые протестовали в четверг в Вашингтоне против политики президента США Дональда Трампа по разделению семей нелегальных мигрантов. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом она сообщила в четверг на своей странице в Twitter.

"Задержана. Будьте сильными. Продолжайте бороться", - написала Сарандон.

В четверг несколько сотен женщин прошли по центру американской столицы к Капитолию, протестуя против политики Трампа по разделению семей мигрантов. Как отметили СМИ, на территории Конгресса митингующие "совершили акт гражданского неповиновения". В результате, 575 демонстрантов были задержаны. К концу дня все нарушители были отпущены.

71-летняя Сарандон является лауреатом премии "Оскар" (1996) за лучшую женскую роль в кинофильме "Мертвец идет" (Dead Man Walking,1995). Она была номинирована на премию также за роли в картинках "Тельма и Луиза" (Thelma & Louise, 1991), "Масло Лоренцо" (Lorenzo's Oil, 1992) и "Клиент" (The Client, 1994).





