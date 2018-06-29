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Туск заявил, что ЕС еще не достиг успеха в решении миграционного кризиса


Европейский союз еще не достиг успеха в преодолении миграционного кризиса, поскольку решения саммита теперь должны быть реализованы на практике. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в пятницу на пресс-коференции по итогам саммита.

"Пока рано говорить о достижении успеха. Мы достигли соглашения на саммите, но это самая простая часть. Нас ждет еще множество подводных камней при реализации решений саммита на практике", - сказал он.



 




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