Туск заявил, что ЕС еще не достиг успеха в решении миграционного кризиса

Европейский союз еще не достиг успеха в преодолении миграционного кризиса, поскольку решения саммита теперь должны быть реализованы на практике. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в пятницу на пресс-коференции по итогам саммита.

"Пока рано говорить о достижении успеха. Мы достигли соглашения на саммите, но это самая простая часть. Нас ждет еще множество подводных камней при реализации решений саммита на практике", - сказал он.





