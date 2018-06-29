Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 29-06-18

ЕРЕВАН, 29 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 29 июня, курс доллара США вырос на 0.17 драмa и составил 482.24 драм. Курс евро вырос на 3.86 драмa и составил 561.81 драм. Курс российского рубля вырос на 0.06 драмa и составил 7.69 драм. Курс британского фунта вырос на 2.49 драмa и составил 634.05 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 40.43 драмa и составила 19404.5 драм. Цена серебра сократилась на 1.46 драмa и составила 249.78 драм. Цена платины сократилась на 119.33 драмa и составила 13209.73 драм.