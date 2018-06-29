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Азиатские индексы - 29-06-18


ТОКИО, 29 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.15% и составил 22304.51 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.23% и составил 1730.89 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.17% и составил 2847.42 пункта, а HANG SENG вырос на 1.61% и составил 28955.11 пункта.




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