Глава Еврокомиссии Юнкер приедет в США на переговоры по вопросу пошлин

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ближайшее время проведет в США переговоры о торговых пошлинах. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поедет на переговоры в США, и мы попытаемся сделать все, чтобы предотвратить торговую войну", - сказала Меркель журналистам по итогам саммита.

22 июня в ЕС начали действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро. Эта мера стала ответом на решение Вашингтона ввести с 1 июня пошлины на импорт европейской стали и алюминия.

В пятницу Россия подала иск в ВТО к США по вопросу пошлин на сталь и алюминий. В свою очередь СМИ сообщили о намерении президента США Дональда Трампа вывести США из ВТО.