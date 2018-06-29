Технические специалисты Командования специальных операций ВС США (USSOCOM) создали так называемые говорящие листовки, которые предполагается распространять среди гражданского населения на подконтрольной противнику территории или среди военнослужащих неприятеля. Как передает Арменпресс, об этом сообщило сетевое издание Defense One.

USSOCOM, как стало известно изданию, подготовило экспериментальный образец листовки - толщиной в четыре стандартных печатных листа и содержащей аудиоинформацию продолжительностью звучания в полминуты - и теперь ведет поиски компании, которая доработала бы этот образец для использования таких листовок в боевых условиях. Последнее предполагает в том числе и возможность их "печатания" на передовой. Листовка может содержать и письменное послание, для которого на ней отведено место.