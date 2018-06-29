Обсуждены вопросы дальнейшего развития армяно-российских отношений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял министра культуры России, руководителя российской делегации на 7-м армяно-российском межрегиональном форуме Владимира Мединского.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр подчеркнул важность развития армяно-российских отношений в разных сферах и выразил уверенность, что проходящий в Ереване межрегиональный форум будет способствовать дальнейшему углублению и расширению двусторонних отношений. “Мы заинтересованы в сильных и динамично развивающихся отношениях с Россией. Наша цель – еще более углублять двусторонние отношения и иметь более тесные, чем когда-либо, отношения”, - сказал Никол Пашинян.

Владимир Мединский выразил надежду, что ереванский форум придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству в экономической, культурной, гуманитарной и других сферах. Глава делегации РФ предложил рассмотреть возможность создания союза, направленного на развитие деловых связей между областями и регионами двух стран, что будет способствовать расширению торгово-экономических связей и реализации совместных инвестиционных программ. Г-н Мединский также отметил важность углубления сотрудничества в сфере информационных технологий и кинопроизводства.

Никол Пашинян отметил, что правительство Армении заинтересовано как в развитии межрегиональных экономических отношений, так и в продвижении кинопроизводства и расширении сотрудничества в культурной сфере. Коснувшись армяно-российских торгово-экономических отношений, премьер-министр отметил, что объемы экспорта из Армении в РФ в этом году динамично развиваются, и выразил надежду, что в ближайшем будущем эти темпы не только сохранятся, но и возрастут.

Стороны также затронули ряд других вопросов армяно-российских отношений.