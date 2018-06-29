Депутаты ПАСЕ осудили репрессии в Азербайджане

Более 20 депутатов ПАСЕ 28 июня в рамках летней сессии выступили с заявлением, осудив нарушения прав человека в Азербайджане и пренебрежение властями страны своих обязательств перед Советом Европы.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan, в заявлении Азербайджан назван "одной из самых репрессивных стран Европы", где выборы проходят в атмосфере запугивания.

B стране распространена практика политически мотивированных судебных преследований и тюремных заключений, применение жестокого обращения и пыток. B целом, не соблюдаются основные права человека.

Одним из примеров политически мотивированных арестов называется осуждение на два года журналиста и блогера Мехмана Гусейнова, известного антикоррупционными расследованиями. Другим примером является дело политика Ильгара Мамедова, немедленного освобождения которого потребовал Европейский суд по правам человека и другие органы Совета Европы. Азербайджан должен нести ответственность за подобное действия, несовместимые с обязательствами перед Советом Европы, отмечено в заявлении.

Инициатором принятия документа выступил норвежский депутат Питер Эйде (EIDE Petter), бывший руководитель норвежского отделения Amnesty İnternationa, Люксембурга, Ирландии.

Среди поддержавших документ трое депутатов из Украины: Bладимир Арьев, Олена Сетник и Мария Йонова.

Заявление не несет прямых юридических последствий, однако учитывается Комитетом министров СЕ, ПАСЕ и Европейским судом по правам человека при принятии решений, касающихся Азербайджана.